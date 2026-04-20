Tissot ha annunciato il lancio di una nuova versione della linea Gentleman, con un diametro di 38 millimetri. Questa variante si inserisce tra le opzioni già disponibili, offrendo un orologio che unisce un design elegante a una maggiore versatilità d’uso. La novità si rivolge a chi preferisce dimensioni più compatte, mantenendo gli elementi distintivi del marchio. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo periodo.

Tissot allarga il raggio d’azione della sua linea Gentleman introducendo una nuova variante da 38 mm, pensata per rispondere a un mercato che privilegia dimensioni più contenute e versatili. Il nuovo modello si inserisce nel solco della collezione esistente, puntando su un design equilibrato che si adatta sia ai polsi maschili che a quelli femminili. L’evoluzione estetica del diametro ridotto. La scelta di scendere dai precedenti 40 mm verso i 38 mm non è solo una questione di misura, ma di adattabilità stilistica. La cassa in acciaio presenta linee sinuose che combinano superfici satinate e riflessi lucidi, con anse tagliate appositamente per garantire compattezza al corpo dell’orologio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tissot Gentleman: arriva il nuovo 38mm tra eleganza e versatilità

New Tissot Gentleman Automatic 38mm | Hands On Review

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