Vocazione Lugana | Freschezza e versatilità L’eleganza in un calice

Un produttore di vino ha dichiarato che la sua produzione si distingue per freschezza e versatilità, definendola un’eleganza racchiusa in un calice. Ha sottolineato che il vino ha un carattere adatto a mercati internazionali, mentre al tempo stesso si impegna a valorizzare e promuovere la propria identità territoriale. La produzione è rivolta a un pubblico globale, mantenendo legami con le proprie radici locali.

"Il nostro vino ha una vocazione internazionale. Per noi è fondamentale valorizzare e promuovere la nostra identità territoriale". Parola di Edoardo Peduto, direttore del Consorzio Lugana, una delle realtà associative più antiche e dinamiche d’Italia. Segno di una tradizione territoriale che negli anni è riuscita a farsi apprezzare sempre di più all’estero. Perché a Peschiera del Garda, a due passi dal lago e al confine tra Lombardia e Veneto, di turisti ne passano milioni. E intercettarli, offrendo un vino "di grande eleganza", spiega Peduto, è uno degli obiettivi principali del Consorzio. Direttore Peduto, per voi che anno è stato il 2025? "Rappresentiamo 215 soci, un indice di rappresentatività di oltre il 90% delle aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vocazione Lugana: "Freschezza e versatilità. L’eleganza in un calice" Leggi anche: Dal cioccolato al caramello, ecco come abbinare i jeans marroni con eleganza e versatilità Le acconciature pettinate all’indietro continuano a conquistare per la loro eleganza senza tempo e la versatilità.Le acconciature pettinate all’indietro continuano a conquistare per la loro eleganza senza tempo e la versatilità.