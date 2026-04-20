Dopo diversi anni, la storia ambientata a Gilead ritorna sul piccolo schermo con una nuova serie. Si tratta di una continuazione di un racconto già noto ai fan, ambientata nello stesso universo narrativo. La serie sequel si concentra su nuovi personaggi e nuove vicende, mantenendo alcuni elementi della storia originale. La produzione ha coinvolto un cast diverso rispetto alla serie precedente, con alcune riprese effettuate in diverse location.

Dopo anni di attesa, l’universo di Gilead torna sullo schermo con The testaments, la serie sequel di The Handmaid’s tale. Disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Disney plus dall’ 8 aprile con un nuovo episodio ogni settimana, il mercoledì. Ma questa volta qualcosa è cambiato, non siamo più davanti “solo” a una storia di fuga e resistenza, The Testaments ci fa entrare ancora più a fondo nei meccaniscmi del regime e ci mostra come Gilead riesca a sopravvivere nel tempo. 1. Un sequel che cambia completamente prospettiva. Se The Handmaid’s Tale raccontava la lotta contro il sistema, The Testaments si concentra su chi quel sistema lo vive ogni giorno come normalità.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Testaments: 5 curiosità sulla serie sequel di The Handmaid’s Tale

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The Testaments: la serie sequel di The Handmaid's Tale ha una data di uscitaHulu ha svelato quando debutterà il nuovo show tratto dal romanzo di Margaret Atwood ambientato dopo la conclusione della storia di June.

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Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: The Testaments, serve aver visto The Handmaid’s Tale? La risposta arriva dall'ideatore; The Testaments: anticipazioni e trama del quinto e sesto episodio; The Testaments al primo posto dei titoli più visti su Disney+; 'The Testaments', la nuova Gilead e le giovani ribelli.

Nuova settimana = nuove uscite High Potential The Floor Belve Daredevil: Rinascita The Testaments Tutto questo e molto altro vi aspetta su #DisneyPlus. x.com

Quello che The Testaments riesce molto sapientemente a fare, e per cui merita il plauso maggiore, è elargire i suoi orrori una zolletta di zucchero alla volta. Se in The Handmaid’s Tale eravamo stati abituati fin da subito al trattamento disumano riservato alle a - facebook.com facebook