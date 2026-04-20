Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno, la nuova edizione del game show con la conduzione di Paola Perego e Gabriele Vagnato. In tutto sono previste cinque puntate, in onda ogni lunedì. L’anno scorso lo show era condotto dai The Jackal, spazio dunque ora a una nuova coppia di conduttori. Tante le novità anche nel meccanismo del gioco. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Cento concorrenti, cento categorie e 45 secondi per vincere. In uno studio completamente rinnovato, i partecipanti sono posizionati come sempre su un campo da gioco gigante. Ognuno occupa una casella.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: le anticipazioni della terza puntata

THE FLOOR NE RIMARRÀ SOLO UNO - ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA IN ONDA LUNEDÌ 6 APRILE 2026 SU RAI 2

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