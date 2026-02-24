Terni Volley Academy duemila persone pronte a spingere Javier Martinez e compagni In arrivo Nelson Dida

Tre sconfitte al tie break che hanno restituito rinnovate speranze di salvezza alla Conad Pala Terni Volley Academy. La compagine rossoverde ha tenuto testa alle prime tre formazioni della classifica generale, conquistando altrettanti preziosissimi punti. Domenica 1 marzo (ore 16) circa duemila spettatori sono attesi al palazzetto dello sport per spingere Javier Martinez e compagni. Alle 19 di martedì 24 febbraio sono stati venduti 520 biglietti. I Dragons ospiteranno la compagine di Modica, già certa di partecipare ai prossimi playoff. Ospite d’onore il campione del mondo Nelson Dida – legato da una profonda amicizia al vicepresidente Francesco Biribanti – portiere tra i più forti di sempre, che porterà il suo carisma e la sua esperienza al servizio dei rossoverdi. La formazione della Conad Pala Terni Volley Academy è distante un punto da Galatone, a due giornate dal termine della stagione regolare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni Volley Academy, nell'ultima gara casalinga del campionato ospite Nelson DidaQuesta sera alla Conad Pala Terni, la Terni Volley Academy gioca l’ultima partita casalinga del campionato e avrà un ospite speciale.

Terni Volley difende Javier Martinez: “Basta gossip, serve rispetto”

Pallavolo A3M Gir Blu – Alla Domotek Reggio Calabria sono serviti 5 set per battere Terni(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Soltanto al tiebreak la Domotek Reggio Calabria riesce a domare la matricola Terni Volley Academy. Per due volte avanti di un set, Domenico Laganà e compagn ... ivolleymagazine.it

Volley Modica, entusiasmo e concentrazione: a Terni per il quarto posto - facebook.com facebook