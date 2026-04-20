Terni riprendono i lavori di ripristino stradale in via Tre Venezie | cantieri notturni per ridurre i disagi

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, inizieranno i lavori di ripristino delle strade in via Tre Venezie, con cantieri notturni previsti per limitare i disagi alla circolazione. Gli interventi riguardano il ripristino definitivo delle superfici stradali dopo la sostituzione e il potenziamento della rete idrica cittadina. I lavori sono soggetti alle condizioni meteorologiche e potrebbero essere modificati di conseguenza.