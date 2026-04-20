Terni riprendono i lavori di ripristino stradale in via Tre Venezie | cantieri notturni per ridurre i disagi
Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, inizieranno i lavori di ripristino delle strade in via Tre Venezie, con cantieri notturni previsti per limitare i disagi alla circolazione. Gli interventi riguardano il ripristino definitivo delle superfici stradali dopo la sostituzione e il potenziamento della rete idrica cittadina. I lavori sono soggetti alle condizioni meteorologiche e potrebbero essere modificati di conseguenza.
Prenderanno il via nella notte tra il 23 e il 24 aprile, salvo condizioni meteo avverse, i lavori di ripristino definitivo delle sedi stradali interessate dagli interventi di sostituzione e potenziamento della rete idrica cittadina. A darne notizia è il Comune di Terni, che ha programmato una.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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