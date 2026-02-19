Evidenti effetti negativi | la Serie A boccia il ddl sull’azionariato popolare

La Serie A ha deciso di opporsi al ddl sull’azionariato popolare, accusando la legge di causare “effetti negativi evidenti”. La scelta nasce dopo che il disegno di legge, approvato alla Camera, è passato al Senato, generando preoccupazioni tra i club. La Lega si oppone alle modifiche proposte, ritenendole dannose per la stabilità delle società sportive e per il calcio italiano. La questione diventa un punto centrale nel dibattito tra le parti coinvolte. La discussione prosegue con il rischio di ulteriori rallentamenti.

Serie A contro il ddl sull'azionariato popolare: la Lega alza un muro contro la riforma. La Serie A si schiera apertamente contro il disegno di legge sull'azionariato popolare, una riforma già approvata alla Camera e attualmente in discussione al Senato. L'assemblea di Lega, riunitasi il 18 febbraio 2026, ha espresso una contrarietà unanime, inviando una lettera formale ai vertici del Senato e alla VII Commissione per sollevare preoccupazioni sulle possibili ripercussioni negative sull'industria del calcio e sull'economia ad essa collegata. Le tre criticità sollevate dalla Lega: incertezza, fallimenti e infiltrazioni.