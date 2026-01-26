Rapina una negoziante a pugni e schiaffi | decisivo l’intervento dei Carabinieri

Nella giornata di sabato, a Piedimonte San Germano, una donna è stata arrestata per aver rapinato una negoziante, colpendola con pugni e schiaffi. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di arrestare la responsabile e di convalidare l’operato giudiziario. La vicenda evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nel territorio.

È stato convalidato dal giudice del Tribunale di Cassino l’arresto della donna responsabile della rapina avvenuta nel pomeriggio di sabato ai danni della titolare di un’attività commerciale di Piedimonte San Germano. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe aggredito la commerciante con violenza, colpendola ripetutamente con pugni e schiaffi, riuscendo così a farsi consegnare merce per un valore superiore ai 150 euro. Le grida e il trambusto hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che senza esitazione hanno contattato il numero di emergenza. Fondamentale l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, giunti rapidamente sul posto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

