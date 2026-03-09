Benvenuto Gabriel I due ex protagonisti di Temptation Island genitori dopo la separazione

Due ex protagonisti di Temptation Island sono diventati genitori dopo la separazione. La notizia è stata confermata recentemente e ha suscitato grande attenzione tra i fan dello show. I due, noti per aver partecipato all’ultima edizione, ora hanno un bambino. La notizia si aggiunge alle vicende personali di personaggi che hanno attirato l’interesse pubblico durante il programma.

È arrivata la notizia che molti fan aspettavano: due volti molto seguiti dell’ultima edizione di Temptation Island sono diventati genitori. L’annuncio è comparso sui social con un carosello di foto dopo il parto e una dedica semplice, ma piena di emozione. Il dettaglio che ha fatto subito parlare è anche il nome scelto per il bebè. La storia, però, non è quella del classico lieto fine di coppia. I due, infatti, non stanno più insieme: nel reality delle tentazioni si erano lasciati dopo un bacio di lui con una tentatrice. Poi, a registrazioni finite, lei ha scoperto di essere incinta e per un periodo si era parlato anche di un possibile riavvicinamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

