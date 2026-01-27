Edoardo Pedroni si unisce alla squadra Tarros come play-guardia. Classe ’98 di Piombino, porta esperienza e qualità tecnica al roster. Alto 184 cm, il suo inserimento mira a rafforzare il reparto esterni e contribuire al successo della squadra con la sua abilità e professionalità.

Classe ’98, originario di Piombino, play-guardia di 184 cm. L’identikit dell’ultimo arrivato in casa Tarros risponde al nome di Edoardo Pedroni. Il club dei Caluri era da tempo alla ricerca di un nuovo innesto e alla fine l’ha individuato nel ragazzo toscano, un giocatore di esperienza ed affidabilità, con buona visione di gioco ed anche punti nelle mani. Con ben 9 stagioni in serie B alle spalle, Pedroni dunque porta in dote un curriculum importante che vanta giovanili di alto livello con la vittoria degli scudetti Under 14 e l15 in maglia Mens Sana. Dopo tre anni nella città del Palio passa alla Stella Azzurra Roma e proprio con la società romana ha esordito, ancora giovanissimo, in serie B nella stagione 2014-2015. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket. In casa Tarros arriva il play-guardia Edoardo Pedroni: "Sarà un inserimento d'esperienza e qualità tecnica»

Tarros, niente riscattoTARROS SPEZIA: Lamperi 13, Pedroni 3, Puccioni 5, Kmetic 25, Ramirez 4, Tedoldi, Pesenato 15, Deri 8, Petrushevski 13, Cellerini 11. All. Ricci. (TL: 13/18, T2: 30/50, T3: 8/23) ... lanazione.it

