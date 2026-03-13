Taranto dopo la sassaiola contro un pullman | sospensione parziale della linea Lido Azzurro Kyma mobilità

A Taranto, dopo un grave episodio di sassaiola contro un pullman, Kyma Mobilità ha annunciato la sospensione parziale della linea Lido Azzurro. La società ha diffuso un comunicato in cui si riferisce a un incidente recente che ha coinvolto il trasporto pubblico cittadino. La decisione riguarda alcune corse, mentre si valutano ulteriori interventi. La città resta in attesa di sviluppi sulla sicurezza dei mezzi pubblici.

Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: A seguito dell’ennesimo e gravissimo episodio di violenza verificatosi lo scorso 10 marzo ai danni di un autobus della linea 15 nel quartiere Lido Azzurro, Kyma Mobilità annuncia la sospensione temporanea di parte del servizio di trasporto pubblico nella zona. Durante l’evento in questione, un autobus è stato bersaglio di una fitta sassaiola che ha causato la distruzione dei vetri del mezzo. Solo per una fortunata coincidenza l’attacco non ha provocato feriti tra i passeggeri e il conducente, ma l’episodio ha segnato il superamento della soglia di sicurezza tollerabile. L’azienda comunica, pertanto, che a partire dal prossimo 16 marzo, dalle ore 19:00 in poi, il servizio di collegamento con il quartiere Lido Azzurro sarà temporaneamente sospeso. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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