Svalbard Groenlandia e Canada Le tre sfide dell’Artico occidentale
Il 23 aprile alle 16 si terrà un evento presso l’Aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo, dedicato alle tre principali aree dell’Artico occidentale. La discussione si concentrerà sulle sfide legate a Svalbard, Groenlandia e Canada, evidenziando le questioni di interesse per questa regione. L’incontro affronta aspetti legati a questioni ambientali, geopolitiche e di gestione delle risorse in queste zone.
Il 23 aprile, alle 16,00, presso L’Aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo, si terrà l'evento “Svalbard, Groenlandia e Canada. Le tre sfide dell’Artico Occidentale”. L'incontro si colloca nel quadro del Progetto di public engagement “Climate Sound Festival - Ritmi, rotte e racconti del.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Panoramica sull’argomento
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