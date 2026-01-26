Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha espresso supporto alle osservazioni di Donald Trump sulla sicurezza dell’Artico e sulla Groenlandia. Rutte ha sottolineato l’importanza strategica di questa regione, evidenziando la presenza di problematiche legate alla sicurezza che richiedono attenzione. La discussione sulla sovranità e la tutela delle risorse nel Nord si inserisce in un contesto geopolitico in evoluzione, con implicazioni che coinvolgono più paesi.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha preso le difese del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla sicurezza nella regione artica e in particolare sulla Groenlandia, che Trump ha più volte detto di voler annettere. Le parole di Rutte. Per quanto riguarda l’Artico il presidente Trump, “e lo difenderò di tanto in tanto questo pomeriggio, perché credo davvero che lo meriti”, aveva già detto in passato che “c’è un problema di sicurezza nell’Artico e lo ha ripetuto quando è tornato in carica. E penso che abbia ragione “, ha detto Rutte nel suo intervento alla Commissione per gli affari esteri (Afet) e alla Commissione per la sicurezza e la difesa (Sede) del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, Rutte difende Trump: “Ha ragione, c’è un problema di sicurezza dell’Artico”

Approfondimenti su groenlandia rutte

Gli Stati Uniti e la Danimarca stanno rivedendo l’accordo di difesa del 1951 relativo alla Groenlandia, con focus su basi e sicurezza.

Dopo il vertice del 14 gennaio a Washington, la discussione sulle spese militari, il ruolo degli F-35 e il modello di Guantanamo ha ripreso slancio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Groenlandia, Trump alza i toni sulla sicurezza dell’isola

Ultime notizie su groenlandia rutte

Argomenti discussi: Rutte incontra la premier danese Frederiksen: Lavoriamo insieme per la difesa dell'Artico - Ue verso sospensione controdazi Usa per altri 6 mesi; Groenlandia, annunciata la bozza di accordo tra Trump e la NATO: cosa sappiamo; Premier Groenlandia e Danimarca: Sovranità dell’isola è linea rossa. Accordo Trump-Rutte solo verbale; Trump frena sulla Groenlandia ma punta Cuba e altre notizie interessanti.

Groenlandia, Rutte difende Trump: Ha ragione, c’è un problema di sicurezza dell’ArticoIl segretario generale della Nato Mark Rutte ha preso le difese del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla sicurezza nella regione artica e in ... lapresse.it

Trump: 'In Groenlandia avremo tutte le basi che vogliamo'. Il premier Nielsen: 'La nostra sovranità e integrità territoriale sono linea rossa'Il presidente Usa torna sulla questione dell'Artico in un'intervista a Fox. Rutte: 'Il patto prevede di agire sulla sicurezza'. Merz: 'Inaccettabile qualsiasi minaccia di prendere i territori con la f ... ansa.it

Dopo l'incontro a Davos con Mark Rutte, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti acquisiranno la sovranità sui territori della Groenlandia in cui si trovano le basi americane, assumendone il pieno controllo. "Avremo tutto ciò che vogliamo. Abbiamo delle t - facebook.com facebook

Vertice Copenaghen-Nato, missione dei danesi in Groenlandia. L'Ue prepara il suo piano d'investimenti, Rutte avanza sulla missione artica #ANSA x.com