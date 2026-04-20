Superata la Triestina fanalino di coda L’AlbinoLeffe domina e si tiene la nona piazza De Paoli scaccia la paura con una doppietta

L’AlbinoLeffe si impone con un risultato netto di 3-0 sulla Triestina, che si trova in fondo alla classifica. La squadra di casa ha mostrato un gioco convincente e ha conquistato punti importanti per mantenere la nona posizione nel girone A di Serie C. De Paoli ha siglato una doppietta, contribuendo alla vittoria e ad allontanare le eventuali tensioni in vista delle prossime partite.

ZANICA L’AlbinoLeffe batte 3-0 la Triestina e rimane in nona posizione nella classifica del girone A di Serie C. Dopo un primo tempo difficile, la gara prende un’altra piega nella ripresa grazie all’innesto di De Paoli, che sblocca la gara e poi raddoppia, prima della terza rete firmata da Ambrosini. Nella prima frazione la Celeste si vede solo dal 27’, con un tentativo di Boloca e poi al 28’ con Barba. In chiusura di tempo revisione FVS chiesta dallaTriestina per un presunto fallo di mano di Barba, ma l’arbitro resta sulla propria posizione: non c’è rigore. In avvio di ripresa, De Paoli che crea subito scompiglio con un’occasione al 5’, poi l’AlbinoLeffe va in gol con Potop, ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Superata la Triestina fanalino di coda. L’AlbinoLeffe domina e si tiene la nona piazza. De Paoli scaccia la paura con una doppietta Notizie correlate Eccellenza. Il Cenaia mette paura al Viareggio. La fanalino di coda lotta fino alla fineCENAIA 1969 2 VIAREGGIO Calcio 3 CENAIA: Castaldi, Rossi, Lischi, Bianchi, Sartini, Puleo, Fischer, Kokanzo (25’ st D’Agosto), Pinna (25’ st Maestu),... L’Udinese mette paura all’Atalanta, la doppietta di Scamacca tiene in piedi la Dea: finisce 2-2Scamacca evita all'Atalanta la seconda sconfitta consecutiva dopo che l'Udinese si era portata sul doppio vantaggio con Kristensen e Davis: alla New... Una raccolta di contenuti Si parla di: Superata la Triestina fanalino di coda. L’AlbinoLeffe domina e si tiene la nona piazza. De Paoli scaccia la paura con una doppietta. Superata la Triestina fanalino di coda. L’AlbinoLeffe domina e si tiene la nona piazza. De Paoli scaccia la paura con una doppiettaZANICA L’AlbinoLeffe batte 3-0 la Triestina e rimane in nona posizione nella classifica del girone A di Serie C. Dopo ... sport.quotidiano.net Triestina, vittoria e carattere: 2-0 alla GianaGli alabardati superano i lombardi con le reti di Begheldo e Faggioli, e finiscono tra gli applausi del pubblico ... rainews.it