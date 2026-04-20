Il film ispirato a Super Mario Galaxy ha raggiunto 747,4 milioni di dollari di incasso dopo tre settimane nelle sale. Questa cifra rappresenta un risultato record per il genere, posizionandosi tra i maggiori successi del settore cinematografico internazionale. La pellicola continua a ottenere alte performance di incasso, avvicinandosi all’obiettivo di un miliardo di dollari di incasso totale.

Il fenomeno Super Mario Galaxy – Il film sta riscrivendo i parametri del successo commerciale globale, avendo accumulato la cifra di 747,4 milioni di dollari dopo solo tre settimane di permanenza nelle sale cinematografiche. L’opera animata di Nintendo e Illumination ha registrato un weekend straordinario da 83,2 milioni di dollari, con una ripartizione che vede 48,2 milioni di dollari provenienti dai mercati internazionali e 35 milioni dagli Stati Uniti, confermando una traiettoria di crescita che punta verso il traguardo psicologico del miliardo di incassi. La sfida dei numeri tra il vecchio e il nuovo record. Analizzando l’andamento della produzione, emerge come il film stia cercando di colmare il divario con il precedente capitolo del 2023, il quale aveva raggiunto la vetta di 1,36 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Super Mario Galaxy vola al botteghino: verso il record del miliardo

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