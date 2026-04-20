Stroncato da un attacco cardiaco | addio al leggendario attore

Da tvzap.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del cinema e della televisione è stato recentemente scosso da una notizia improvvisa: un noto attore è deceduto a causa di un attacco cardiaco. La notizia si è diffusa rapidamente tra le persone che seguivano il suo lavoro e tra colleghi e amici. Nessuna informazione ufficiale sulle circostanze è stata ancora diffusa, e l’addio ha suscitato molte reazioni sui social e tra chi aveva apprezzato le sue interpretazioni.

Il mondo del cinema e della televisione è stato scosso da una notizia improvvisa che ha colpito fan e addetti ai lavori. Un attore simbolo delle produzioni televisive americane degli anni ’90 è scomparso all’età di 57 anni, lasciando dietro di sé una carriera lunga e riconoscibile, fatta di ruoli che hanno segnato un’epoca. La notizia della morte, avvenuta nella giornata di domenica 19 aprile 2026, ha iniziato a circolare nelle ultime ore, generando un’ondata di reazioni e messaggi di cordoglio da parte di colleghi e pubblico. Morto Patrick Muldoon: stroncato da un attacco cardiaco. Patrick Muldoon, noto per le sue interpretazioni in celebri serie televisive e film di successo, sarebbe deceduto improvvisamente a causa di un attacco cardiaco.🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Stroncato da un attacco cardiaco”: addio al leggendario attore

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