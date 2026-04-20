Stretta sugli incendi ad Acireale | ordinanza con divieti severi fino al 31 ottobre

Le autorità di Acireale hanno emesso un'ordinanza che impone divieti rigorosi contro gli incendi boschivi, in vigore fino al 31 ottobre. La misura arriva in previsione dell'aumento delle temperature e del rischio di incendi durante il periodo estivo. L'ordinanza limita le attività che potrebbero provocare fuochi o fiamme libere nelle aree naturali e nelle zone di verde pubblico della città.

Con l’estate alle porte e il termometro pronto a salire, Acireale corre ai ripari contro il rischio incendi. Il sindaco Roberto Barbagallo ha firmato un’ordinanza che introduce un vero e proprio “codice rosso” per la prevenzione dei roghi, valido dal 15 maggio al 31 ottobre 2026.Il provvedimento.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Fiumicino, nuova ordinanza sugli orari delle attività: musica fino all’una nei prefestivi, stop al vetro da asporto dalle 22Fiumicino, 1° aprile 2026 – A Fiumicino entra in vigore una nuova disciplina sugli orari delle attività produttive per il 2026. Nuova ordinanza per i Capaccio: gli sviluppi sugli spari di Pasqua ad AtripaldaNuovi sviluppi nell’inchiesta sugli spari di Pasqua ad Atripalda, che vede coinvolti Giuseppe Capaccio e Pellegrino Capaccio, assistiti dall’avvocato... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: È già la stagione dei roghi: incendi tra San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia e Torre del Greco; Cefalù, stretta contro gli incendi: pulizia dei terreni privati entro il 15 giugno; Martinsicuro, nuove regole nei locali: vietate le fiamme libere; Stretta sulla movida: ispezioni nei locali, multe per oltre 9.500 euro. Ieri il leader dei Liberals Angus Taylor ha presentato la prima parte del piano della Coalizione sull’immigrazione che prevede una stretta sugli ingressi in Australia e l’intensificazione dei controlli, inclusi quelli sui social media. Ascolta l'analisi di Paul Scutti. (Li - facebook.com facebook Giardino Monaco, stretta sugli orari contro padroni incivili che non raccolgono i bisogni dei cani ift.tt/5LgeElK x.com