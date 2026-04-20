StraWoman 2026 primo piano sulla sedicesima edizione della corsa che promuove e sostiene il benessere delle donne ma non solo!

StraWoman 2026 è alla sua sedicesima edizione e si svolge in diverse città italiane. La manifestazione è una corsa non competitiva che si tiene da quindici anni, con l’obiettivo di promuovere il benessere delle donne, anche se la partecipazione è aperta a tutti. Durante le giornate di evento, migliaia di persone si riuniscono per praticare sport e condividere momenti di svago e salute.

Un evento speciale, volto a promuovere il benessere femminile non soltanto in termini di attività fisica, ma anche sotto il profilo psicologico e sociale. Attraverso gli Spazi Donna WeWorld, StraWoman offre infatti luoghi di ascolto alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità o che sono vittime di violenza. Nello specifico, alla tappa di Bologna, faranno seguito altri appuntamenti a Brescia, domenica 3 maggio; Milano, domenica 10 maggio; Piacenza, sabato 16 maggio; Parma, domenica 31 maggio; Bergamo, sabato 13 giugno; Como, sabato 20 giugno; Gadesco Pieve Delmona (Cremona), domenica 20 settembre; Rozzano, domenica 27 settembre; Varese, domenica 4 ottobre; Monza, domenica 11 ottobre; Torino, domenica 18 ottobre; Novara, sabato 21 novembre; e infine Roma, domenica 25 ottobre.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - StraWoman 2026, primo piano sulla sedicesima edizione della corsa che promuove e sostiene il benessere delle donne (ma non solo!) Notizie correlate Al via ‘La corsa della Bonifica', che promuove aggregazione e fruizione del territorioNon c’è aprile senza il tradizionale appuntamento con 'La corsa della Bonifica’ che si terrà domenica 19 a partire dalle 10, con partenza...