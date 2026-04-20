Strabiologico nel parco di Villa Loredan | mercatino tanti eventi e distribuzione gratuita di Risi e Bisi

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra si svolgerà la 26ª edizione del Weekend Strabiologico. L’evento prevede un mercatino, numerosi eventi e la distribuzione gratuita di “Risi e Bisi”. La manifestazione si svolge nel contesto del parco e coinvolge diverse attività nel corso di tre giorni.

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra, torna il Weekend Strabiologico, giunto alla sua 26ª edizione. La manifestazione, dedicata al biologico e alla cultura del cibo, avrà come tema centrale “Sale & Pepe”, protagonisti di incontri, degustazioni e attività. Durante il weekend.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Weekend Strabiologico a Stra: mercatino, tanti eventi e distribuzione gratuita di “Risi e Bisi”Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra, torna il Weekend Strabiologico, giunto alla sua 26ª edizione. Panoramica sull’argomento Si parla di: Strabiologico nel parco di Villa Loredan: mercatino, tanti eventi e distribuzione gratuita di Risi e Bisi; Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 17 al 19 aprile.