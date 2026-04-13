Weekend Strabiologico a Stra | mercatino tanti eventi e distribuzione gratuita di Risi e Bisi

Da veneziatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra, si svolge la 26ª edizione del Weekend Strabiologico. L’evento comprende un mercatino e numerosi eventi, con la distribuzione gratuita di “Risi e Bisi”. La manifestazione si tiene nel fine settimana e invita i visitatori a partecipare alle attività nel parco. La struttura dell’evento si concentra su iniziative legate alla tradizione locale e alla promozione del territorio.

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra, torna il Weekend Strabiologico, giunto alla sua 26ª edizione. La manifestazione, dedicata al biologico e alla cultura del cibo, avrà come tema centrale “Sale & Pepe”, protagonisti di incontri, degustazioni e attività.Durante il weekend.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdereDal 13 al 17 febbraio, torna Sottencoppa – Carnevale Sonico Napoletano, il festival promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città...

Weekend a Padova: concerti, teatro, visite guidate e tanti eventi per la Festa della DonnaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Tre giorni ricchi di appuntamenti tra musica, spettacoli, escursioni sui...

Cerca tra news e video legati all’argomento.