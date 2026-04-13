Weekend Strabiologico a Stra | mercatino tanti eventi e distribuzione gratuita di Risi e Bisi

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra, si svolge la 26ª edizione del Weekend Strabiologico. L’evento comprende un mercatino e numerosi eventi, con la distribuzione gratuita di “Risi e Bisi”. La manifestazione si tiene nel fine settimana e invita i visitatori a partecipare alle attività nel parco. La struttura dell’evento si concentra su iniziative legate alla tradizione locale e alla promozione del territorio.

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra, torna il Weekend Strabiologico, giunto alla sua 26ª edizione. La manifestazione, dedicata al biologico e alla cultura del cibo, avrà come tema centrale “Sale & Pepe”, protagonisti di incontri, degustazioni e attività.Durante il weekend.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdereDal 13 al 17 febbraio, torna Sottencoppa – Carnevale Sonico Napoletano, il festival promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città... Weekend a Padova: concerti, teatro, visite guidate e tanti eventi per la Festa della DonnaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Tre giorni ricchi di appuntamenti tra musica, spettacoli, escursioni sui...