Stoke City-Millwall martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Martedì 21 aprile 2026 alle 20:45 si affrontano Stoke City e Millwall in una sfida valida per le ultime giornate di campionato. Lo Stoke City, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite, si prepara a incontrare un Blackburn impegnato nella lotta per evitare la retrocessione. La squadra di casa è ormai certa di aver mantenuto la categoria, ma non ha più possibilità di qualificarsi ai playoff.

Nonostante abbia raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate, in casa contro un Blackburn che lotta per non retrocedere, lo Stoke City è ormai ampiamente salvo ma nello stesso tempo fuori anche dalla lotta per un posto nei playoff. Un avversario che per certi versi sembra l’ideale per un Milwall che invece insegue addirittura. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Stoke City-Millwall (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Stoke City-Millwall (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiNonostante abbia raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate, in casa contro un Blackburn che lotta per non retrocedere, lo Stoke City è ormai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stoke City v Millwall: play-off push meets mid-table focus; Stoke City-Millwall diretta tv live: formazioni e streaming gratis; Quote scommesse Stoke City - Millwall; Stoke City vs Millwall Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 21-04-2026. Championship 2025/2026: Stoke City-Millwall, le probabili formazioniSfida delicata per la squadra ospite, che deve vincere per tentare a inseguire la promozione diretta in Premier League. sportal.it Stoke City-Millwall diretta tv live: formazioni e streaming gratisLo streaming gratis della gara Stoke City-Millwall: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365 ... msn.com