Stoke City-Millwall martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile 2026 alle 20:45 si affrontano Stoke City e Millwall in una sfida valida per le ultime giornate di campionato. Lo Stoke City, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite, si prepara a incontrare un Blackburn impegnato nella lotta per evitare la retrocessione. La squadra di casa è ormai certa di aver mantenuto la categoria, ma non ha più possibilità di qualificarsi ai playoff.

Nonostante abbia raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate, in casa contro un Blackburn che lotta per non retrocedere, lo Stoke City è ormai ampiamente salvo ma nello stesso tempo fuori anche dalla lotta per un posto nei playoff. Un avversario che per certi versi sembra l’ideale per un Milwall che invece insegue addirittura. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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