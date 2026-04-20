Stoke City-Millwall martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Martedì 21 aprile 2026 alle ore 20:45 si disputerà la partita tra Stoke City e Millwall. Lo Stoke City, che ha ottenuto un punto nelle ultime tre partite, gioca in casa contro un Blackburn che cerca di evitare la retrocessione. La squadra di casa è ormai al sicuro in classifica, ma non ha più possibilità di raggiungere i playoff. Le formazioni, quote e pronostici sono stati già annunciati.

Nonostante abbia raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate, in casa contro un Blackburn che lotta per non retrocedere, lo Stoke City è ormai ampiamente salvo ma nello stesso tempo fuori anche dalla lotta per un posto nei playoff. Un avversario che per certi versi sembra l’ideale per un Milwall che invece insegue addirittura. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Stoke City-Millwall (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leicester-Hull (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSe il Leicester non batterà l’Hulll City martedì sera al King Power Stadium retrocederà aritmeticamente in League One, la terza serie del calcio... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Stoke City v Millwall: play-off push meets mid-table focus; Stoke City-Millwall diretta tv live: formazioni e streaming gratis; Quote scommesse Stoke City - Millwall; Stoke City vs Millwall Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 21-04-2026. Stoke City-Millwall diretta tv live: formazioni e streaming gratisLo streaming gratis della gara Stoke City-Millwall: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365 ... msn.com