Stoke City-Millwall martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Martedì 21 aprile 2026 alle 20:45 si sfidano Stoke City e Millwall. Lo Stoke City, che ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite, gioca in casa contro un Blackburn che cerca di evitare la retrocessione. La squadra di casa è già salva dalla zona retrocessione, ma non ha più possibilità di qualificarsi ai playoff. La partita si svolgerà con formazioni e quote da definire.

Nonostante abbia raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate, in casa contro un Blackburn che lotta per non retrocedere, lo Stoke City è ormai ampiamente salvo ma nello stesso tempo fuori anche dalla lotta per un posto nei playoff. Un avversario che per certi versi sembra l’ideale per un Milwall che invece insegue addirittura. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Stoke City-Millwall (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Preston-Stoke City (venerdì 20 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiPreston 49 punti, Stoke City 51, questa la situazione di classifica dei due club dopo 38 giornate, con la zona playoff a quota 60 e quella... Leicester-Hull (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSe il Leicester non batterà l’Hulll City martedì sera al King Power Stadium retrocederà aritmeticamente in League One, la terza serie del calcio... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Stoke City-Millwall diretta tv live: formazioni e streaming gratis; Quote scommesse Stoke City - Millwall; Millwall-QPR 2-0: i padroni di casa rilanciano la corsa promozione con una vittoria senza affanni; Thomason and Windass strike as Wrexham see off Stoke City. Stoke City-Millwall diretta tv live: formazioni e streaming gratisLo streaming gratis della gara Stoke City-Millwall: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365 ... msn.com