Stivali in primavera il trend dall'animo rock lanciato da Elisabetta Canalis
In primavera gli stivali tornano di tendenza grazie alle scelte di alcune celebrità, come Elisabetta Canalis, che li hanno indossati in questa stagione. La modella e influencer ha sfoggiato un paio di stivali dallo stile rock, dimostrando che sono un elemento versatile anche nel periodo primaverile. Questa tendenza ha suscitato attenzione tra gli appassionati di moda, portando gli stivali a diventare protagonisti di look più freschi e audaci.
Chi ha detto che gli stivali possono essere indossati solo in inverno? Elisabetta Canalis ha dimostrato il contrario, trasformandole nelle scarpe must della primavera.🔗 Leggi su Fanpage.it
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