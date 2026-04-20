Stefano De Martino ieri a Che tempo che fa ha dimostrato che ha quel pizzico di incoscienza che serve per la conduzione di Sanremo IeriStefano De Martino è stato ospite aChe tempo che fadove è stato celebrato in quanto futuro conduttore e direttore artistico di Sanremo. Quando durante la finale Carlo Conti ha fatto questo passaggio di testimone tantesono state le critiche rivolte all’ex ballerinoche si troverà a 37 anni a condurre uno dei programmi più attesi dell’anno e che è più nell’occhio del ciclone. MaDe Martino ieri da Fazio ha dimostrato di non aver paura, forse anche quel pizzico di incoscienza lo aiuta. Gli spetteranno mesi lunghi ma lui mette già in chiaro di avere“delle idee e una forma di Sanremo in mente“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefano De Martino pronto per Sanremo: quel pizzico di incoscienza che lo salverà

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