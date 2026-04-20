Stava per essere urtata da un idrovolante | barca in avaria soccorsa dalla guardia di finanza

Nel fine settimana, una vedetta della guardia di finanza ha intervenuto sul Lago di Como per soccorrere un natante in avaria nella zona dell’idroscalo. Durante le operazioni, il natante rischiava di essere urtato da un idrovolante che transitava nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine hanno assicurato l’assistenza necessaria per mettere in sicurezza la barca.

Intervento di soccorso nel fine settimana sulle acque del Lago di Como, dove una vedetta della guardia di finanza ha assistito un natante in difficoltà nella zona dell’idroscalo. L’episodio si è verificato sabato 18 aprile, nelle acque antistanti il comune di Como. Durante un servizio di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate “Follia al seggio!”. Referendum, bloccato dalla Guardia di Finanza: cosa stava facendoUn nuovo episodio riaccende l’attenzione sulle regole di comportamento ai seggi durante il referendum sulla riforma della giustizia.