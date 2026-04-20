Statale Potenza-Melfi | 150 milioni per rivoluzionare la viabilità

Un investimento di circa 150 milioni di euro negli ultimi cinque anni ha portato a interventi sulla strada statale che collega Potenza a Melfi. I lavori puntano a migliorare la viabilità lungo l’asse che collega il capoluogo lucano con la zona produttiva del Vulture-Melfi. La rete stradale ha subito interventi di riqualificazione e potenziamento per facilitare il traffico e rendere più sicuri gli spostamenti.

L’asse viario che collega il capoluogo lucano al cuore produttivo del Vulture-Melfese riceve un impulso decisivo grazie a un piano di investimenti che ha mobilitato circa 150 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Il fulcro di questo aggiornamento infrastrutturale riguarda la statale 658 Potenza-Melfi, dove Anas sta coordinando una serie di interventi strutturali volti a elevare i parametri di sicurezza e fluidità del traffico, come emerso durante l’incontro avvenuto lunedì presso la sede della Regione Basilicata tra il responsabile locale dell’ente stradale, Giancarlo Luongo, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe. Un piano quinquennale per la connettività del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Statale Potenza-Melfi: 150 milioni per rivoluzionare la viabilità Notizie correlate 1,5 milioni per rivoluzionare viabilità e sicurezza in UmbriaUn investimento da 1,5 milioni per rivoluzionare la viabilità umbra La Regione Umbria ha approvato un finanziamento da 1,5 milioni di euro per... Melfi: Costruzioni Srl rilancia l’industria con 58 milioni di fatturatoUna svolta concreta si sta delineando per la crisi industriale a Melfi, dove i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Fismic hanno individuato in Costruzioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro tra due camion sulla Potenza-Melfi: morto un conducente, un ferito in codice rosso; Tragico incidente sulla Potenza-Melfi: purtroppo non ce l’ha fatta anche l’altro uomo; Sulla Potenza-Melfi la Polizia Stradale salva due bellissimi cuccioli!; Scontro tra tir sulla Potenza-Melfi: un morto e un ferito grave, strada chiusa nei pressi di Pietragalla. Statale 658 Potenza-Melfi, 150 milioni investiti in cinque anni: vertice in Regione per accelerare i cantieriPOTENZA - Circa 150 milioni di euro investiti negli ultimi cinque anni tra manutenzione programmata e nuovi interventi lungo la statale 658 Potenza-Melfi. ivl24.it Anas, prosegue l’impegno per il potenziamento della statale Potenza-MelfiCirca 150 milioni di euro: è questo il numero degli investimenti complessivi di Anas, tra manutenzione programmata e nuovi interventi, degli ultimi cinque anni sulla strada statale 658 Potenza-Melfi ... trmtv.it Anas, prosegue l'impegno per il potenziamento della statale Potenza-Melfi. Oggi un incontro con l'assessore regionale alle Infrastrutture #ANSAmotori #ANSA x.com ANAS: 150 MILIONI DI EURO POTENZIAMENTO STRADA STATALE 658 POTENZA-MELFI. INCONTRO TRA LUONGO (ANAS BASILICATA) E ASSESSORE REGIONALE PEPE - facebook.com facebook