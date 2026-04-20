Stasera in tv la programmazione di lunedì 20 aprile

Stasera in televisione, le trasmissioni previste per lunedì 20 aprile includono diversi programmi e film. Su RAI1 alle 21.30 va in onda il film intitolato

RAI1 21.30 La buona stella RAI2 21.30 The Floor – Ne rimarrà solo uno RAI3 21.15 NewsRoom RETE4 21.30 Quarta Repubblica CANALE5 21.20 I Cesaroni ITALIA1 21.20 Blacklight TV8 21.50 Gialappa’s Show NOVE 21.30 Little Big Italy 20 21.20 V per Vendetta CIELO 21.20 The November. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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