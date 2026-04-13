Stasera in tv la programmazione di lunedì 13 aprile
Stasera in televisione, le trasmissioni previste per lunedì 13 aprile includono vari programmi su diversi canali. Su RAI1 alle 21.30 va in onda il film intitolato
RAI1 21.30 La buona stella RAI2 21.20 The floor – Ne rimarrà solo uno RAI3 21.20 Lo Stato delle cose RETE4 21.33 Quarta Repubblica CANALE5 21.20 Cesaroni – Il ritorno ITALIA1 21.28 The transporter legacy TV8 21.50 GialappaShow NOVE 21.30 Little Big Italy 20 21.09 Batman. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Stasera in TV — lunedì 13 aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,...