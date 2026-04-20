Sport in tv oggi lunedì 20 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Lunedì 20 aprile segna l’inizio di una nuova settimana sportiva con un palinsesto che include alcuni eventi trasmessi in televisione e in streaming. La programmazione di oggi prevede diverse competizioni, tra cui partite e incontri di varie discipline. Tra gli appuntamenti in programma ci sono eventi che coinvolgono anche atleti e squadre italiane, offrendo ai tifosi la possibilità di seguirli sia in diretta televisiva sia attraverso le piattaforme online.

Quest’oggi, lunedì 20 aprile, comincia una nuova settimana di sport con un menù abbastanza ristretto che presenta però alcuni eventi degni di nota anche per i colori azzurri. Dopo la splendida tripletta d’oro firmata ieri da Giulia Imperio, proseguono a Batumi gli Europei di sollevamento pesi con altri due atleti italiani impegnati nella seconda giornata della manifestazione: Sergio Massidda punta in alto nei -65 kg, mentre Noemi Filippazzo è un’outsider nella categoria -58 kg. Cominciano nel frattempo a Tirana i Campionati Europei di lotta, con un day-1 riservato alla greco-romana in cui vedremo in azione gli azzurri Adalberto Minazzi nei 55 kg, Giovanni Paolo Alessio nei 77 kg e Danila Sotnikov nei 130 kg.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Notizie correlate Sport in tv oggi (lunedì 6 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingSi preannuncia una Pasquetta 2026 ricca di appuntamenti per lo sport italiano ed internazionale, con tante discipline coinvolte ed un gran numero di... Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 20 aprile, comincia una nuova settimana di sport con un menù abbastanza ristretto che presenta però alcuni eventi degni di nota... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 19 aprile: orari e programmazione SBK e non solo; Sport in tv oggi (domenica 12 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti. Sport in tv oggi (domenica 19 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 19 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con l'Amstel Gold Race ... oasport.it Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest'oggi, lunedì 20 aprile, comincia una nuova settimana di sport con un menù abbastanza ristretto che presenta però alcuni eventi degni di nota anche ... oasport.it Sport Event. . INTERVISTA GIGI RINALDI IMBRIANI TEAM - facebook.com facebook Agostini: "Sinner, Marquez e gli idoli: così ci si innamora dello sport" x.com