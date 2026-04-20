Lunedì 20 aprile segna l'inizio di una nuova settimana di sport con una programmazione televisiva piuttosto ridotta. Tra gli eventi in programma ci sono alcune partite e competizioni che coinvolgono gli atleti italiani. La giornata prevede anche la possibilità di seguire gli incontri in streaming attraverso piattaforme dedicate. Gli appassionati possono consultare gli orari e il palinsesto completo per seguire le discipline preferite.

Quest’oggi, lunedì 20 aprile, comincia una nuova settimana di sport con un menù abbastanza ristretto che presenta però alcuni eventi degni di nota anche per i colori azzurri. Dopo la splendida tripletta d’oro firmata ieri da Giulia Imperio, proseguono a Batumi gli Europei di sollevamento pesi con altri due atleti italiani impegnati nella seconda giornata della manifestazione: Sergio Massidda punta in alto nei -65 kg, mentre Noemi Filippazzo è un’outsider nella categoria -58 kg. Cominciano nel frattempo a Tirana i Campionati Europei di lotta, con un day-1 riservato alla greco-romana in cui vedremo in azione gli azzurri Adalberto Minazzi nei 55 kg, Giovanni Paolo Alessio nei 77 kg e Danila Sotnikov nei 130 kg.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Notizie correlate

Sport in tv oggi (lunedì 6 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingSi preannuncia una Pasquetta 2026 ricca di appuntamenti per lo sport italiano ed internazionale, con tante discipline coinvolte ed un gran numero di...

Sport in tv oggi (lunedì 13 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingUna settimana sportiva terminata, un’altra che inizia: ci siamo lasciati con Jannik Sinner trionfatore a Montecarlo e una Parigi-Roubaix dagli esiti...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 19 aprile: orari e programmazione SBK e non solo; Sport in tv oggi (domenica 12 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti.

Sport in tv oggi (domenica 19 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 19 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con l'Amstel Gold Race ... oasport.it

Sport in tv oggi (venerdì 17 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 17 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it

Sport Event. . INTERVISTA GIGI RINALDI IMBRIANI TEAM facebook

Agostini: "Sinner, Marquez e gli idoli: così ci si innamora dello sport" x.com