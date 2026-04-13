Oggi, lunedì 13 aprile, torna la programmazione sportiva in televisione con diversi eventi in agenda. La giornata propone partite, gare e incontri trasmessi in diretta, disponibili anche in streaming. Dopo un fine settimana che ha visto il successo di un tennista italiano a Montecarlo e la Parigi-Roubaix con risultati inaspettati, la settimana sportiva si apre con una serie di appuntamenti che anticipano le prossime giornate di competizioni.

Una settimana sportiva terminata, un’altra che inizia: ci siamo lasciati con Jannik Sinner trionfatore a Montecarlo e una Parigi-Roubaix dagli esiti un po’ diversi da quelli attesi, e ricominciamo con un lunedì che ha già una piccola anteprima di ciò che sarà la settimana. Si parte dal tennis, con i quattro tornei del circuito ATP e WTA che prendono il via a livello di tabellone principale. Barcellona e Monaco di Baviera entrano in scena al maschile, e si parla di due eventi di una signora tradizione, come lo è Stoccarda al femminile, mentre è più recente Rouen. La pallacanestro è tra i pochi sport diversi dal calcio che, nell’ambito di quelli di squadra, si manifesta, con Virtus Bologna-Cantù a chiudere la 26a giornata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 13 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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