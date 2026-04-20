Dopo la pubblicazione del trailer del nuovo film con Tom Holland, numerosi spettatori hanno iniziato a discutere su alcune possibili esclusioni di personaggi dei fumetti. In particolare, si parla della presenza o meno di Daredevil, interpretato dall’attore Charlie Cox, nel film. Alcuni fan hanno notato assenze o elementi che suggerirebbero una possibile cancellazione del personaggio, portando Cox a commentare pubblicamente le ipotesi circolate online.

Tantissimi fan, dopo aver visto il trailer del film con Tom Holland, stanno cominciando a credere che l'alleanza tra il supereroe e il Diavolo di Hell's Kitchen sia stata omessa per non rovinare la sorpresa Daredevil interpretato da Charlie Cox apparirà in Spider-Man: Brand New Day questo luglio? È questa la domanda che tutti i fan della Marvel si stanno ponendo in questo momento. L'attore ha ripetutamente affermato che ciò non accadrà e, nonostante la presenza nel film del Punisher interpretato da Jon Bernthal, sembra che i piani della Marvel Television per l'Uomo senza Paura prevedano che lui sia impegnato altrove. Spider-Man e Daredevil, cosa dice la teoria dei fan C'è una teoria molto convincente secondo cui Daredevil farebbe la sua comparsa mentre Spidey combatte contro la Mano e si ritiene che il vigilante sia .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Daredevil cancellato dal film? Charlie Cox commenta la teoria

Notizie correlate

Spider-Man: Brand New Day, il trailer nasconde un mega spoiler su Daredevil: RinascitaIl primo trailer di Spider-Man: Brand New Day vede Peter Parker intento ad affrontare nuove minacce e un'incredibile trasformazione, ma l'attenzione...

Spider-Man: Brand new day: cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo film con Tom HollandCome vediamo nel trailer a un certo punto la troppa pressione su di sé scatena in Spider-Man una sorprendente evoluzione fisica che mette a...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day, confermato il cameo spoiler di questo personaggio; Spider-Man Brand New Day: addio per sempre a Peter Parker, le immagini del nuovo trailer parlano chiaro. Homecoming è un lontano ricordo; Spider-Man: Brand New Day, una sinossi confonde i fan: ambientato dopo Avengers: Doomsday?; Spider-Man: Brand New Day - Il footage mostrato al Cinemacon svela il nuovo amore di MJ e il dolore di Peter Parker.

Spider-Man: Brand New Day, Daredevil cancellato dal film? Charlie Cox commenta la teoriaTantissimi fan, dopo aver visto il trailer del film con Tom Holland, stanno cominciando a credere che l'alleanza tra il supereroe e il Diavolo di Hell's Kitchen sia stata omessa per non rovinare la so ... movieplayer.it

Spider-Man Brand New Day: addio per sempre a Peter Parker, le immagini del nuovo trailer parlano chiaro. Homecoming è un lontano ricordoIl trailer di Spider-Man: Brand New Day svela una nuova fase per Peter Parker dopo No Way Home: più maturo, solo e alle prese con una possibile trasformazione in Man-Spider. Analizziamo tutti gli indi ... libero.it

“Mi sto vedendo Spider-Man e secondo me è abbastanza inerente ai fumetti, perché riesce a rappresentare molto bene l’essenza di Spider-Man: un ragazzo normale con problemi quotidiani che si ritrova ad avere grandi responsabilità. Anche il percorso di Pe - facebook.com facebook

Marvel has announced a new mini-series, Punisher vs. Spider-Man, by Dan Abnett and Matteo Della Fonte, set to be released on July 15 x.com