Una rissa tra giovani in un parco della North Carolina si è trasformata in una sparatoria di massa, con diverse persone colpite dai colpi d’arma da fuoco. Gli aggressori sono fuggiti dalla scena, mentre le autorità stanno indagando sugli eventi che hanno portato all’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e avviare le indagini.

Una rissa pianificata tra giovani è degenerata in una sparatoria di massa in un parco della North Carolina, quando diverse persone hanno iniziato a spararsi a vicenda. Lo hanno riferito le autorità, secondo quanto riporta l’Associated Press. La sparatoria è avvenuta intorno alle 10 del mattino presso il Leinbach Park, situato nei pressi della Jefferson Middle School, come comunicato dalla polizia di Winston-Salem in un post sui social media. La polizia non ha fornito un numero confermato di vittime e ha dichiarato che i sospettati sono ancora in fuga. La sparatoria non è avvenuta all’interno della scuola, “che è rimasta in lockdown finché l’area non è stata messa in sicurezza” ha precisato il North Carolina State Bureau of Investigation.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sparatoria in North Carolina: ci sono vittime, attentatori in fuga

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