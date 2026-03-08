Thuram a Sky | Il gol è un bel regalo per il compleanno di Spalletti Champions? Ci crediamo perchè abbiamo la squadra per farlo

Il centrocampista francese ha commentato il suo gol durante la partita contro il Pisa, definendolo un regalo speciale per il compleanno dell’allenatore. Nelle sue parole, ha espresso fiducia nella possibilità di qualificarsi in Champions League, sottolineando che la squadra possiede le caratteristiche per riuscirci. La partita si è conclusa con il suo contributo decisivo, rafforzando così la convinzione nel gruppo.

