Ferentino spacciava con il kit da finto poliziotto Daspo urbano per un 41enne

A Ferentino, un uomo di 41 anni ha venduto droga travestendosi da poliziotto, causando l’intervento dei carabinieri. L’uomo usava un “kit” imitazione di un ufficiale di polizia per spacciarsi ai clienti, attirando attenzione tra i passanti. I militari hanno scoperto l’attività durante un controllo di routine e hanno immediatamente sequestrato la merce. Per questo motivo, gli è stato applicato un daspo urbano, che gli vieta di entrare nelle zone commerciali del centro. Il provvedimento resterà in vigore per diversi mesi.

Tolleranza zero contro lo spaccio e il degrado nelle aree commerciali della Ciociaria. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno notificato un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (il D.A.C.U.R., comunemente noto come "Daspo Urbano") nei confronti di un uomo di 41 anni. Il provvedimento, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone al termine di un'accurata istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, scaturisce da un grave episodio avvenuto nei mesi scorsi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi giudiziari, era stato arrestato in flagranza di reato dai militari dell'Arma nei pressi di un esercizio pubblico nel polo commerciale di Ferentino, un'area costantemente monitorata per la tutela della sicurezza. il provvedimento del Questore di Frosinone blinda le aree commerciali di Ferentino: per due anni il soggetto non potrà frequentare locali pubblici e zone sensibili nelle ore pomeridiane e notturne