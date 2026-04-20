Sorrento nessun biglietto venduto nell’ultima ‘casalinga’ | 121 abbonati e 585 euro di incasso

A Sorrento, nessun biglietto è stato venduto nell’ultima partita casalinga contro l’Atalanta Under23, terminata con un pareggio di 1-1. La società ha registrato 121 abbonati e un incasso totale di 585 euro. La partita si è conclusa con un risultato che ha suscitato il dissenso tra i tifosi e gli spettatori presenti. La situazione ha attirato l’attenzione locale, evidenziando le difficoltà nel coinvolgimento del pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Una situazione grottesca che ha portato all’apice del dissenso nella gara ‘casalinga’ contro l ‘Atalanta Under23, conclusa sul punteggio di 1 a 1. Era l’ultima sfida tra le mura amiche, se così si possono definire, per il Sorrento che saluta questa stagione almeno per quanto riguarda le gare in casa. Resta l’ultimo impegno contro il Picerno e poi si potrà salutare la stagione e Potenza, la cittadina che, ormai da anni, ha accolto la squadra costiera ancora in attesa della sua struttura. Un migliaio di giorni da nomadi per i tifosi che, nella gara contro i bergamaschi, hanno manifestato tutto il proprio disappunto senza prendere parte alla sfida.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorrento, nessun biglietto venduto nell’ultima ‘casalinga’: 121 abbonati e 585 euro di incasso Notizie correlate Terni Volley Academy, nell'ultima gara casalinga del campionato ospite Nelson DidaIn occasione dell'ultima partita in casa del 1° marzo la Conad Pala Terni Volley Academy avrà l'onore di ospitare il campione del mondo, Nelson Dida. Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”, vincita da 5 milioni di euro: il biglietto fortunato venduto a ModenaUn nuovo colpo milionario al Gratta e Vinci accende l’attenzione degli appassionati di lotterie istantanee. Contenuti e approfondimenti Lotteria Italia a Sorrento, biglietto da 100mila euro venduto al bar della stazioneLa dea bendata, nel distribuire le vincite relative alla Lotteria Italia 2025, ha scelto anche Sorrento. Nella città della Costiera è stato venduto uno dei tagliandi che garantisce un premio di ... ilmattino.it Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 17 dicembre: serie e dove è stato vendutoIl biglietto vincente della Lotteria Italia estratto mercoledì 17 dicembre. Ecco quale è il numero di serie e la città in cui è stato venduto il biglietto. Al possessore vanno 10mila euro. Accedi a ... fanpage.it