A circa un mese da un importante evento politico, i sondaggi attuali mostrano un quadro meno chiaro rispetto alle aspettative iniziali. La situazione sembra aver influito sull’umore dei protagonisti di questa campagna elettorale, con alcune fonti che indicano una crescente preoccupazione tra i sostenitori del partito di governo. La campagna prosegue senza grandi novità e nessuna delle parti sembra aver ottenuto un vantaggio decisivo.

A un mese da uno degli appuntamenti politici più discussi degli ultimi anni, il quadro che emerge appare meno netto di quanto ci si potesse attendere nell’immediato. Il referendum sulla giustizia, che aveva acceso il confronto pubblico e alimentato aspettative di cambiamento, non ha prodotto una frattura evidente nel panorama politico, ma ha comunque lasciato segni visibili sugli equilibri di governo. In questo scenario, la tenuta dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni resta un elemento centrale, ma accompagnata da segnali di progressivo logoramento politico. Tra tensioni interne, polemiche e fattori esterni come la crisi energetica e i rapporti internazionali, la fase attuale sembra segnare la fine di quella che molti osservatori avevano definito una “luna di miele” con l’elettorato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi, batosta per Giorgia Meloni: “Ora è terrorizzata”

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