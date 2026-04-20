Softball per l' Italposa una vittoria e un pari nel derby | Pianoro si impone al supplementare

Nella quarta giornata di softball, l’Italposa Forlì ha ottenuto una vittoria e un pareggio nel derby contro il Mia Office Pianoro. La squadra forlivese ha prevalso con un risultato netto nella prima partita, mentre nella seconda ha perso di misura al termine di un incontro molto combattuto, deciso solo ai supplementari. La doppia sfida si è conclusa con un bilancio complessivo di un successo e un pareggio per l’Italposa.

Quarta giornata dal bilancio agrodolce per l’Italposa Forlì, che conquista una netta vittoria in gara 1 ma cede di misura nel secondo incontro contro il Mia Office Pianoro, al termine di una sfida combattutissima risolta solo agli extra inning. Nel primo match le romagnole impongono subito il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primo stop stagionale per l'Italposa: Saronno impone il pari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Softball, per l'Italposa una vittoria e un pari nel derby: Pianoro si impone al supplementare; Serie A1 Softball, sweep per Bollate, New Bollate e Caronno nelle serie della quarta giornata; SOFTBALL: Forlì divide la posta con Saronno e perde la vetta; Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per Forlì. Softball, per l'Italposa una vittoria e un pari nel derby: Pianoro si impone al supplementarePer l’Italposa resta la consapevolezza della propria forza, ma anche qualche rimpianto per una gara 2 sfuggita per un soffio, in un campionato che si conferma equilibrato e altamente competitivo ... forlitoday.it Softball, nuova trasferta per l'Italposa Forlì: sfida insidiosa sul diamante di SaronnoTerzo turno di campionato e trasferta impegnativa per l’Italposa Forlì, attesa sul campo della Mkf Saronno in un confronto che mette di fronte due delle realtà più competitive del softball italiano ne ... forlitoday.it SOFTBALL - Per l’Italposa resta la consapevolezza della propria forza, ma anche qualche rimpianto per una gara 2 sfuggita per un soffio, in un campionato che si conferma equilibrato e altamente competitivo - facebook.com facebook