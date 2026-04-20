Smartphone sotto attacco | il gesto quotidiano per bloccare gli spyware

Un giornalista premiato con il Pulitzer ha condiviso una semplice strategia per proteggere gli smartphone dagli attacchi degli spyware. La sua raccomandazione si basa su un gesto quotidiano che può contribuire a rafforzare la sicurezza dei dispositivi mobili. La notizia è stata diffusa in un contesto dedicato alla tutela della privacy digitale e alla prevenzione delle intrusioni informatiche.

Il giornalista premiato con il Pulitzer, Ronan Farrow, ha svelato una strategia elementare per blindare la sicurezza dei dispositivi mobili contro le intrusioni informatiche. Spegnere lo smartphone con regolarità permette di neutralizzare la maggior parte degli spyware attualmente in circolazione. La vulnerabilità dei telefoni cellulari non è un semplice fastidio tecnologico, ma una minaccia diretta ai diritti umani globali e alla tenuta delle democrazie. Le informazioni sensibili vengono sottratte attraverso canali diversificati: dalle applicazioni in abbonamento che trasmettono segretamente i dati degli utenti a Facebook, fino a profili contraffatti che ingannano i contatti per promuovere investimenti criptovalutari fraudolenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smartphone sotto attacco: il gesto quotidiano per bloccare gli spyware Notizie correlate Come bloccare le pubblicità su smartphone: guida 2026Stanco delle pubblicità invasive sullo smartphone? Scopri come bloccarle su Android e iPhone: browser, DNS privato, app adblock e notifiche push. Carlo Conti e il dolce segreto del suo matrimonio: il gesto quotidiano per la moglie FrancescaUn rito mattutino, quello di Carlo Conti, che scalda il cuore e rivela il lato più umano del conduttore e… Un rito mattutino, quello di Carlo Conti,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quando sotto attacco c’è il corpo; Booking.com sotto attacco, a rischio dati personali e prenotazioni, salvi i pagamenti?; Sempre più autonomia per gli smartphone HONOR: in arrivo un modello con una batteria da record; Booking.com sotto attacco: violati i dati dei clienti, scatta l’allarme phishing. iPhone sotto attacco, trapelato il tool segreto degli hacker: come capire se sei a rischioNel momento in cui strumenti così potenti diventano accessibili, la distanza tra un attacco mirato e uno diffuso si riduce drasticamente. melablog.it Bluesky sotto attacco DDoS: disservizi continui, la piattaforma è instabileProblema in fase di risoluzione. msn.com Bisogna vietare il cellulare sotto i 14 anni e i social sotto i 16, la scuola senza smartphone è una grande opportunità facebook