Carlo Conti e il dolce segreto del suo matrimonio | il gesto quotidiano per la moglie Francesca

Ogni mattina, Carlo Conti si alza presto e prepara il caffè per sua moglie Francesca. È un gesto semplice, ma per lui rappresenta molto. Lo fa da sempre, un modo per iniziare la giornata con un pensiero d’amore e vicinanza. Chi lo conosce dice che queste piccole attenzioni sono il segreto di un matrimonio durato nel tempo. Conti non nasconde il suo affetto, e questa abitudine quotidiana lo dimostra.

Un rito mattutino, quello di Carlo Conti, che scalda il cuore e rivela il lato più umano del conduttore e. Un rito mattutino, quello di Carlo Conti, che scalda il cuore e rivela il lato più umano del conduttore e direttore artistico di Sanremo Il countdown per il Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato, ma dietro la macchina organizzativa del direttore artistico più amato d’Italia si nasconde un uomo che ha saputo mettere gli affetti davanti alla carriera. Carlo Conti, ospite del podcast di Paola Perego intitolato “Poteva andare Peggio”, ha deciso di spogliarsi dei panni del conduttore impeccabile per raccontare la sua dimensione più intima e domestica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

