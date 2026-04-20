sky e now cosa vedere dal 19 al 25 aprile tra film serie e documentari

Dal 19 al 25 aprile, le piattaforme Sky e NOW offrono un ricco palinsesto con novità, prime e classici tra film, serie e documentari. La settimana prevede l’arrivo di nuovi episodi di alcune serie tv, la trasmissione di film di produzione recente e documentari su vari argomenti. Gli utenti potranno scegliere tra diverse proposte per seguire le proprie preferenze televisive. Le programmazioni sono disponibili in diversi orari e canali.

Programmi Sky e NOW della settimana: serie, film e documentari da non perdere tra novità, prime visioni e grandi ritorni Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 19 aprile si apre con il ritorno di Cucine da Incubo, che riporta Antonino Cannavacciuolo dentro ristoranti segnati da anni di cattiva gestione, ambienti logorati e cucine dove il caos è diventato routine.🔗 Leggi su Digital-news.it

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