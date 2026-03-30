sky e now cosa vedere dal 29 marzo al 4 aprile tra film serie e documentari

Da lunedì 29 marzo a domenica 4 aprile, Sky e NOW offrono un palinsesto con numerosi titoli tra film, serie e documentari. Tra le novità in prima visione figurano “Cinque secondi” di Virzì e “NCIS: New Orleans”. La programmazione comprende anche altre produzioni italiane e internazionali, con un'ampia varietà di generi disponibili per gli abbonati.

Cosa vedere su Sky e NOW dal 29 Marzo al 4 AprileSettimana ricca su Sky e NOW: da Cinque secondi di Virzì a NCIS New Orleans, tra film, serie e documentari in prima visione. Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 29 marzo il prime time si accende con “Poveri Noi”, in onda alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, una commedia brillante che mette al centro il valore dell’amicizia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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