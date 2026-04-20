Sky aumenti e disservizi | proteste degli utenti per l’ennesima fregatura

Numerosi utenti hanno espresso malcontento a causa di aumenti tariffari e disservizi legati ai servizi offerti da Sky. In particolare, alcuni clienti si sono lamentati di aver pagato di più senza ricevere un miglioramento delle prestazioni. Recentemente, la gara della Salernitana, inclusa nell’abbonamento Sky, è stata trasmessa su DAZN, suscitando ulteriori proteste tra i tifosi, che avevano già segnalato problemi con il servizio.

La gara della Salernitana, inclusa nell’abbonamento Sky, viene trasmessa su DAZN scatenando la protesta dei tifosi granata. Il Codacons annuncia un’azione collettiva contro Sky a tutela dei consumatori.. Ennesima, inattesa fregatura presa questa volta dai tifosi della salernitana. Ieri sera, infatti, hanno vissuto un momento di delusione infinita quando, dopo una settimana di attesa per la partita in casa della Salernitana contro l’Az Picerno, si sono accorti che la partita non faceva parte del pacchetto calcio in loro possesso. Incredulità e rabbia per una situazione a dir poco paradossale. SKY non avendo la possibilità di trasmettere la decima partita, essendo 10 le partite in contemporanea ed essendo i canali soltanto nove, ha pensato di cederla a DAZN e si sarebbe potuta vedere solo acquistandola.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sky, aumenti e disservizi: proteste degli utenti per l’ennesima “fregatura” Notizie correlate Trasporto pubblico locale, tra disservizi e trattative. Il Comitato utenti indice un'assembleaANCONA – Il Comitato utenti del trasporto pubblico locale di Ancona invita tutti i cittadini interessati all’assemblea aperta che si terrà domani,... Netflix, tribunale: "Aumenti illegittimi". Risarcimento agli utenti...Il Tribunale di Roma ha accolto l'azione promossa dal Movimento Consumatori contro Netflix Italia, accertando la vessatorietà - e quindi la nullità -...