Jannik Sinner ha avviato le procedure per partecipare al torneo di Madrid, mentre durante i giorni di pausa si è dedicato a momenti di relax a Montecarlo insieme a Laila, spostandosi in Vespa rossa. La decisione di confermare o meno la presenza alla competizione spagnola è ancora in sospeso. Intanto, il tennista si trova in un periodo di riposo prima di tornare in campo.

Madrid sì o Madrid no? Ha sfogliato la margherita Jannik Sinner nei giorni di stacco, tra le vie di Montecarlo con Laila su una Vespa rossa. Dopo 17 partite vinte in 36 giorni tra California, Florida e Principato, era necessario fermarsi e lasciare per un po' la racchetta. La benzina, però, non manca. E infatti è partita l'operazione Caja Magica. Sul campo Manolo Santana, due ore di allenamento ieri con l'argentino Tirante. Obiettivo: adattarsi alla terra rossa madrilena, rapida e scivolosa, piena di insidie. Il Masters 1000 spagnolo conta i forfait. Pesano le assenze di Djokovic e Alcaraz. Il serbo gestisce le energie, lo spagnolo fa i conti con un fisico scricchiolante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, è scattata l'operazione Madrid

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