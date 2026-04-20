Sicurezza sulle piste da sci dell' alta valle di Susa il bilancio della stagione | multe soprattutto per mancato uso del casco eccessiva velocità e fuori pista

Con la fine della stagione invernale, i carabinieri della stazione di Sestriere hanno reso noti i risultati delle attività di vigilanza e soccorso svolte quotidianamente sulle piste dell'alta valle di Susa. Nel periodo, sono state elevate numerose multe, principalmente per mancato uso del casco, eccesso di velocità e per chi si è spostato fuori pista. I controlli sono stati intensificati durante tutta la stagione.

Con la chiusura della stagione invernale, i carabinieri della stazione di Sestriere hanno tracciato, ad aprile 2026, il bilancio dell'attività di vigilanza, prevenzione e soccorso svolta quotidianamente sulle piste da sci del comprensorio. Un servizio che ha portato all'identificazione di oltre.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Carabinieri sulle piste da sci: obbligo casco per tutti, multe fino a 1.000 euro e ritiro skipassL’impegno delle pattuglie su sci si è concentrato in particolare sul contrasto a quei fattori che aumentano drasticamente la probabilità di incidenti... Avviati i servizi di sicurezza e soccorso della polizia sulle piste da sci del vulcanoI servizi prestati dalle “volanti della neve” contribuisce a garantire, in modo decisivo, la sicurezza di snowboarder e amanti della neve e ad... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sestriere, chiude la stagione sciistica: la sicurezza sulle piste vale 186 multe; Sicurezza sulle piste: 1.900 interventi dei Carabinieri tra soccorsi e operazioni salvavita; Sicurezza sulle piste, 1.900 soccorsi dei carabinieri in val Gardena e Siusi; Ben 270 interventi sulle piste del comprensorio Tre Cime Dolomiti: dagli scontri tra sciatori ai bimbi smarriti, il bilancio dei carabinieri. Sicurezza sulle piste da sci dell'alta valle di Susa, il bilancio della stagione: multe soprattutto per mancato uso del casco, eccessiva velocità e fuori pistaCon la chiusura della stagione invernale, i carabinieri della stazione di Sestriere hanno tracciato, ad aprile 2026, il bilancio dell'attività di vigilanza, prevenzione e soccorso svolta quotidianamen ... torinotoday.it Oltre 250 salvataggi sulle piste da sci – 40 mortiCon la fine della stagione invernale 2025/26, il Soccorso Alpino Südtirol ha pubblicato un resoconto completo delle operazioni effettuate sulle piste da sci e in montagna. Complessivamente, durante l’ ... unsertirol24.com Nella nota, viene ribadito che «la sicurezza è da sempre al centro del nostro operato» e che «anche nella serata di sabato, vista la forte affluenza, erano attivi controlli con metal detector manuali, affiancati da un servizio di sicurezza interno» - facebook.com facebook Il Comune di Roma chiede al governo 2 milioni a titolo di ristoro per le spese di pulizia, decoro e sicurezza negli spazi esterni ai siti archeologici e monumenti di proprietà dello Stato La risposta del Ministero della Cultura: non è affar nostro, arrangiatevi con la x.com