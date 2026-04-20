Sicurezza stradale in Irpinia proseguono i controlli dei Carabinieri

Continuano i controlli sulla sicurezza stradale in Irpinia da parte dei Carabinieri, che seguono le indicazioni del Prefetto. L’attività di verifica si svolge quotidianamente sul territorio, con posti di blocco e controlli su strada. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme e prevenire incidenti, senza interruzioni o pause nelle operazioni di monitoraggio. Le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione sulle strade della provincia.

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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