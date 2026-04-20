sicurezza il comune chiede aiuto per aumentare i controlli

Il Comune di Santo Stefano Magra ha annunciato di aver richiesto supporto per potenziare i controlli di sicurezza nella zona. La questione riguarda l’aumento della presenza delle forze dell’ordine e l’implementazione di misure volte a garantire maggiore vigilanza. La richiesta arriva in risposta alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza pubblica e ai recenti episodi che si sono verificati nella comunità.

Santo Stefano Magra (La Spezia), 20 aprile 2026 – Il tema della sicurezza urbana è da tempo molto sentito sul territorio santostefanese. Non a caso, anni fa, è stato tra i primi Comuni della Val di Magra a dotarsi di sistemi di videosorveglianza e dispositivi in dotazione alla polizia locale. L’ente ha proseguito sul progetto adottando il protocollo di sicurezza urbana, ma per la piena efficacia occorre il sostegno delle forze dell’ordine. L’amministrazione approvato un programma di ammodernamento che prevede l’istituzione di uno Sportello Unico di Sicurezza Urbana, la mappatura aggiornata degli oltre 40 dispositivi di videosorveglianza esistenti e l’integrazione degli impianti privati aderenti ai patti di sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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