Sicurezza alimentare | per l’Unione Consumatori Italiani necessario rafforzare controlli e valutazioni integrate su pesticidi e fertilizzanti

Secondo l'Unione Consumatori Italiani, è importante aumentare i controlli e le valutazioni sugli alimenti riguardo ai residui di pesticidi e fertilizzanti. Questi residui presenti negli alimenti possono interferire con il microbiota intestinale e sono stati associati a rischi come il diabete, oltre a possibili effetti negativi sul metabolismo e sul sistema immunitario. La questione riguarda principalmente le verifiche sulla sicurezza dei prodotti alimentari e la tutela dei consumatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I residui di pesticidi e fertilizzanti negli alimenti possono alterare il microbiota intestinale, provocando anche il diabete ed altri effetti dannosi su metabolismo e sistema immunitario. È quanto emerge da diversi studi, recentemente confluiti in un articolo della rivista americana Science, che apre il dibattito della comunità scientifica internazionale sul delicato tema. Il rischio, secondo gli studi, sussiste anche nel caso di esposizione a basse dosi di sostanze chimiche, se continuativa. Ogni anno, a livello globale, vengano utilizzati oltre 4 milioni di tonnellate di fitofarmaci, cioè pesticidi, di cui circa 350mila tonnellate in Europa e, di queste, poco più di 90mila in Italia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicurezza alimentare: per l’Unione Consumatori Italiani necessario rafforzare controlli e valutazioni integrate su pesticidi e fertilizzanti Notizie correlate Nuovo provvedimento per rafforzare la sicurezza pubblica con misure immediate e strategie integrateIl governo italiano ha deciso di affrontare con un provvedimento d’urgenza le crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica, inserendo in... Allerta sicurezza a Milano dopo l'attacco all'Iran, Meghnagi: "Rafforzare controlli su scuole e sinagoghe"Il presidente della comunità ebraica di Milano ha parlato a margine dei festeggiamenti per la morte di Khamenei davanti al consolato generale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Plant-based in Italia: oltre il claim, vince la trasparenza. Indagine; Cerreto: Approvato provvedimento su reati agroalimentari Made in Italy; Cuki, una vita contro lo spreco alimentare; Biocontrollo: Agrofarma e FederBio lanciano un manifesto ufficiale. Sicurezza alimentare sotto esame: l'allerta europea per il cibo per l'infanziaIl sistema di vigilanza sanitaria europeo è stato investito da una notizia di estrema gravità che ha avuto origine nel cuore del continente. dailyexpress.it Alimentazione e sicurezza alimentare: incontro al Rotary Club di FiorenzuolaIn cattedra il preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali della Cattolica di Piacenza Pier Sandro Cocconcelli ... ilpiacenza.it Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali ift.tt/1ZWhdNL x.com Gioco responsabile: l’Unione Consumatori Italiani chiede regole uniformi anche per le slot tradizionali – E’ all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza di decreto per il riordino del gioco fisico che, dopo un’attesa di molti anni, dovrebbe avviar facebook