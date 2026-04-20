L'Accademia di Belle Arti ha dichiarato di essere parte lesa in relazione ai falsi d'arte presenti nella mostra

"L’Accademia di Belle Arti ha operato, come ogni istituzione culturale, sulla base delle certificazioni e delle garanzie fornite dai soggetti prestatori e dal curatore della mostra".A precisarlo, nero su bianco con un post su Facebook Piero Sacchetti direttore dell'AbaRC, coinvolta nelle indagini.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Sequestrate 143 opere d'arte false di Warhol, Haring e Banksy: esposte a Reggio alla mostra "Pop to Street Art: lnfluences"Sono in tutto 143 le opere d'arte, falsamente attribuite agli artisti Andy Warhol, Keith Haring e Bamski, e per questo sequestrate dai carabinieri...

Leggi anche: Icon Pop, la mostra sulle innovazioni di Pop Art e Neon Pop

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Siamo parte lesa: L' Accademia rompe il silenzio sui falsi d'arte alla mostra Pop to Street Art: lnfluences; Reggio Calabria, 143 opere false alla mostra Pop to Street Art.